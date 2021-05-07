Мы благодарны ветеранам за мир, в котором живём: парламентарии поздравили ветерана войны Алексея Бойко из Макеевки

Сегодня, 7 мая, члены Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству во главе с председателем Комитета Максимом Кнышом в преддверии Дня Победы побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Алексея Григорьевича Бойко из Макеевки.

Парламентарии привезли подарки, продуктовый набор. Они с большим удовольствием, пообщались с Алексеем Григорьевичем.

А.Г. Бойко, родом из Днепропетровской области. В 1927 году вместе с родителями переехал в Макеевку. В ряды Советской Армии был призван в 1943 году. Во время боевых действий получил ранение, контузию.

Алексей Григорьевич награжден орденом «За мужество», «Великой Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Германией».

«Хочется благодарить от всего состава нашего Комитета – Александры Усачевой, Марины Магдалины, Максима Королюка и Сергея Абукова, всех, кто воевал не просто за Победу, а за будущий мир, в котором сейчас живём мы, за жизнь, прошлую, настоящую и будущую. Этой жизнью и свободой мы обязаны своим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам. Именно поэтому, обращаясь к ним, мы говорим им спасибо», – подчеркнул Максим Кныш.