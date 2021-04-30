Мы искренне благодарны ветеранам: парламентарии поздравили участника войны Андрея Андреевича Письменного из Горловки

В четверг, 29 апреля, члены Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Александр Серёженко, Ринат Билялов, Наталья Стрельчук, Татьяна Журавлева, Виктор Ищенко и Анастасия Селиванова поздравили ветерана Великой Отечественной войны, инвалида войны I группы Андрея Андреевича Письменного из Горловки с наступающим праздником – Днём Великой Победы.

Ветеран поделился с парламентариями воспоминаниями о своем участии в боевых действиях: Андрей Андреевич служил в Советской Армии с 15 сентября 1941 года по 15 сентября 1942 года. Старшина 425 стрелковой роты 232 стрелкового полка. При выполнении боевого задания в 1942 году был тяжело ранен. Награждён медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени.

Председатель Комитета Александр Серёженко рассказал пресс-службе Народного Совета о том, как проходила встреча:

«Члены Комитета поздравили Андрея Андреевича, подарили бытовую технику, вручили торт и цветы, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни. Никакими словами не выразить чувства гордости за наших соотечественников и благодарности советским солдатам за их героизм и мужество».

Андрей Андреевич Письменный выразил парламентариям признательность за внимание к нему.

«Мы искренне благодарны воинам, которые не щадили ни своей жизни, ни своего здоровья ради Великой Победы. Мы кланяемся им за тот подвиг, который они совершили! Желаем всем ветеранам здоровья и долголетия, мирного неба их детям и внукам. А тех героев, которых уже нет с нами, мы всегда будем помнить и чтить!», – поделилась своими впечатлениями от встречи Наталья Стрельчук.