Мы обязаны хранить память о подвигах ветеранов: Тамер Абду организовал для школьников экскурсию в музей войны

В среду, 28 апреля, учащиеся Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Кировское» посетили Военно-исторический музей Великой Отечественной войны Государственного учреждения культуры «Донецкий республиканский краеведческий музей».

Мероприятие состоялось с участием депутата Народного Совета Тамера Абду, который в своём комментарии пресс-службе Народного Совета отметил:

«Представленная в музее экспозиция очень понравилась ребятам. Рассказ экскурсоводов, сопровождающих школьников, возбудил в них неподдельный интерес к военной истории родного края. Особый восторг вызвала предоставленная сотрудниками музея возможность подержать в руках настоящее боевое оружие разных времён.

Великая Отечественная война оставила свой неизгладимый след на каждой семье, и мы просто обязаны хранить память о героических подвигах наших дедов и прадедов. Ведь только так, передавая из поколения в поколение знания о героях, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, мы сможем защитить историческую правду!» – сказал парламентарий.