Мы в ответе за тех, кого приручили: Дмитрий Огилец взял на контроль содержание животных в докучаевском зоопарке

Сегодня, 23 октября, депутат Народного Совета ДНР Дмитрий Огилец доставил свежие овощи и зерновые для приготовления корма животным, которые содержатся в зоопарке в городе Докучаевске.

Парламентарий рассказал в комментарии пресс-службе Народного Совета, что сотрудничество с руководством зоопарка началось после того, как его перевели на новый депутатский округ в Докучаевск.

«В зоопарке около ста разных животных: птицы, змеи, лошади, ламы и многие другие. Напомню, что Докучаевск – прифронтовой город. В помещения зоопарка было несколько попаданий снарядов. В результате обстрелов ВФУ тогда пострадали животные, некоторые получили контузии, от которых не могут оправиться до сих пор.

Зоопарк не может работать на коммерческой основе из-за своего расположения. Животные содержатся за счёт бюджетных средств и пожертвований. Антуан де Сент-Экзюпери говорил, что мы в ответе за тех, кого приручили. Мы не можем оставить без помощи зверей, которые стали заложниками политической и военной агрессии Украины.

После назначения на этот депутатский округ я не мог остаться в стороне от нужд зоопарка. Сегодня привезли им полтонны зерновых – овса, пшеницы, кукурузы, семечек, – а также центнер овощей. Продукты были закуплены благодаря помощи неравнодушных граждан, волонтёров, а доставлены при поддержке Союза ветеранов Афганистана города Макеевки», – рассказал Дмитрий Огилец.

Парламентарий добавил, что в будущем он не оставит зоопарк без внимания и продолжит помогать его коллективу. Также Дмитрий Огилец предлагает присоединиться всех неравнодушных граждан Республики.

По всем вопросам желающие оказать помощь могут обращаться по телефону 071 338-96-04 (Анастасия, сотрудник зоопарка).

Кроме того, Дмитрий Огилец встретился с представителями администрации города. На встрече в том числе обсуждались вопросы дальнейшей поддержки зоопарка.