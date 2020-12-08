На базе Комитета по бюджету, финансам и экономической политике обсудили механизмы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в ДНР

Во вторник, 8 декабря, в режиме видеоконференции состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению особенностей развития механизмов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в ДНР.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, заместитель председателя Общественной палаты Екатерина Мартьянова, заведующая кафедрой международного бизнеса и делового администрирования ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» Ольга Некрасова и аспирант ГОУ ВПО «ДонАУиГС» Александр Якимчак.

Со вступительным словом к участникам обратилась вице-спикер парламента Ольга Макеева.

«Важно отметить, что сегодняшняя встреча проходит для обсуждения законопроекта «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике», старт которому был дан на площадке комиссии по экономическим вопросам Общественной палаты ДНР. По итогам этого обсуждения со своими предложениями к законопроекту обратился молодой исследователь, аспирант Академии управления и государственной службы при Главе ДНР Александр Якимчак.

Благодарим за инициативу представить свои предложения Народному Совету, тем более в тот момент, когда идёт работа над профильным законопроектом. Интересно услышать ваши наработки, ведь обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства сегодня – одна из главных задач на пути повышения качества жизни и благосостояния граждан Республики. Уверена, что результаты окажутся полезными и будут учтены в законопроектной работе», – отметила заместитель Председателя Народного Совета.

В своём докладе автор диссертационного исследования, посвящённого механизмам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства ДНР, представил рекомендации к разрабатываемому профильному законопроекту.

«Одна из главных задач моей работы – усовершенствование нормативной правовой базы, регулирующей государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. В процессе решения данной задачи рассмотрел зарубежный опыт регулирования предпринимательской деятельности. По результатам анализа выявлено, что обязательное условие государственной поддержки малого и среднего предпринимательства – наличие закона, определяющего основные положения данного направления государственной политики. Учитывая курс на интеграцию с правовым полем России, при разработке подобного документа в ДНР рекомендуется брать за основу Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства», действующий в Российской Федерации.

Суть первой рекомендации заключается в добавлении к категории малого и среднего предпринимательства, помимо юридических и физических лиц – предпринимателей, самозанятых граждан. Это не будет обязывать людей к регистрации своей деятельности в государственных органах и её ведению подобно физическим лицам – предпринимателям, соответственно освободит их от постоянного контроля и надзора со стороны государства. В то же время для того, чтобы самозанятый имел доступ к получению поддержки, он должен выполнить несколько простых условий:

– открыть расчётный счёт в банке, что позволит государству минимально контролировать его деятельность;

– предоставить в банк анкету, описывающую деятельность;

– осуществлять активную деятельность с отчислениями в бюджет на протяжении одного года от даты открытия расчётного счёта.

Вторая рекомендация касается имущественной поддержки, а именно внесения в список методов такой поддержки, помимо передачи в пользование и во владение государственного имущества, интрапренерства на государственных предприятиях. Внедрение такого метода будет способствовать:

– развитию инновационной деятельности на государственных предприятиях и в Республике в целом;

– развитию взаимодействия малых и крупных предприятий;

– получению новых технологичных продуктов;

– мотивации для обучающихся и выпускников вузов», – рассказал Александр Якимчак.

По результатам рассмотрения предложений докладчику были даны как теоретические, так и практические рекомендации по доработке его исследования.

Также исследование принято во внимание Общественной палатой ДНР, озвученная информация будет использоваться в работе по направлению государственной поддержки самозанятых граждан.