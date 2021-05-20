На базе Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству обсудили изменения, вносимые в закон о судебно-экспертной деятельности

В четверг, 20 мая, состоялось очередное заседание рабочей группы Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Правительства, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел, Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, Республиканского научно-практического центра судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы Министерства здравоохранения.

В комментарии пресс-службе Народного Совета руководитель рабочей группы Андрей Баевский подвёл итоги заседания.

«В настоящее время на базе группы ведётся работа над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности».

Настоящий проект закона разработан в целях урегулирования организационных аспектов, которые являются общими для государственных и негосударственных судебных экспертиз, а также обеспечения организации производства судебных экспертиз. Кроме того, законопроектом предлагается закрепить квалификационные требования к экспертам и ответственность эксперта», − сообщил парламентарий.

Андрей Баевский подчеркнул, что при разработке проекта закона производится анализ как соответствующих законов, так и правоприменительной практики Российской Федерации в области судебно-экспертной деятельности.

«Стоит отметить, что в работе над законопроектом в рамках рабочей группы принимают участие представители всех заинтересованных органов власти. Работа над поступающими замечаниями и предложениями будет продолжена на следующих заседаниях.

Также хотелось бы поблагодарить всех участников за продуктивную работу над проектом закона», − резюмировал руководитель рабочей группы.