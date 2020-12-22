На базе профильного комитета обсудили механизмы обеспечения экономической безопасности бизнеса в сфере интеллектуальной собственности

Во вторник, 22 декабря, в режиме видеоконференции состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению особенностей формирования механизмов экономической безопасности бизнеса в сфере интеллектуальной собственности.

В мероприятии приняли участие депутат Народного Совета Роман Лепа и аспирант ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», автор диссертационного исследования, посвящённого вопросам экономической безопасности бизнеса в сфере интеллектуальной собственности, Андрей Доценко.

В своём докладе соискатель учёной степени отметил высокую актуальность данной темы для Донецкой Народной Республики на современном этапе развития.

«Тема работы очень актуальна для ДНР в силу промышленной ориентации региона и необходимости интенсификации развития экономики в связи со сложившимися на территории государства политическими и экономическими условиями ведения инновационного бизнеса.

В диссертации проанализирована система функционирования механизмов обеспечения экономической безопасности и обращения интеллектуальной собственности ДНР, проведена оценка экономического эффекта от рациональной защиты объектов интеллектуальной собственности с учётом степени развития экономики государства. Проведён качественный анализ правовых особенностей защиты объектов интеллектуальной собственности развитых и развивающихся государств, а также наднациональных институтов.

Кроме того, модернизирован механизм субъектно-объектных отношений в системе защиты, обращения и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, усовершенствован механизм государственно-частного партнёрства в сфере интеллектуальной собственности. Также проведена оптимизация государственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности на основе нейросетевого моделирования, разработана методика ранжирования объектов интеллектуальной собственности по значимости для интенсификации развития экономики государства», − пояснил автор диссертационного исследования.

В ходе обсуждения Роман Лепа отметил, что результаты данной работы в будущем могут быть учтены при разработке профильного законопроекта.

«Проведённый анализ механизмов экономической безопасности бизнеса в сфере интеллектуальной собственности ДНР позволяет сделать вывод о том, что существующее законодательное поле не обеспечивает в полной мере процессы защиты, обращения и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на территории Республики.

Таким образом, результаты диссертационного исследования могут быть использованы при создании соответствующей законодательной базы», − отметил парламентарий

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвела председатель Комитета Марина Жейнова.

«Мы не впервые проводим заседания с участием аспирантов ведущих вузов Республики, и сегодня уже можно констатировать высокую эффективность такого формата работы. Так, ряд теоретических положений и практических рекомендаций, сформулированных нашими молодыми учёными, были приняты в работу Народным Советом и впоследствии учтены в разрабатываемых законопроектах.

Уверена, что результаты сегодняшнего заседания также окажутся полезными и будут учтены в работе по совершенствованию законодательства Донецкой Народной Республики», − резюмировала председатель Комитета.