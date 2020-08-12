На базе профильного комитета состоялся круглый стол, посвящённый решению экологических проблем Республики

Во вторник, 11 августа, на базе Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам состоялось расширенное заседание круглого стола, в ходе которого участники представили промежуточные доклады о решении ситуации с ухудшением экологической ситуации в городе Зугрэсе.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, представитель Главы в Народном Совета Алексей Сухинин, Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР Роман Кишкань. А также представители Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, Министерства строительства и ЖКХ, Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения, Шахтёрской и Зугрэсской городских администраций, государственного предприятия «Шахтёрская птицефабрика».

Председатель Комитета Юрий Покинтелица поделился итогами заседания круглого стола.

«Около месяца назад к нам обратились жители Зугрэса, которые пожаловались на ухудшение экологической ситуации в городе. Мы создали выездную рабочую группу для проработки обращения и выявления механизмов устранения проблем. В частности, совместно с профильными министерствами мы изучили первопричины ухудшения экологической ситуации. Для этого мы посетили полигон ТБО города Зугрэса и место хранения отходов государственного предприятия «Шахтёрская птицефабрика».

За месяц были проведены работы, устранившие одну из главных проблем –неприятный резкий запах, который негативно влиял на самочувствие жителей города. Сейчас мы готовим соответствующую законодательную базу, которая облегчит работу местным органам исполнительной власти в решении подобных проблем», – сказал парламентарий.

В свою очередь вице-спикер парламента поделилась планами по решению проблем, выявленных в ходе заседания круглого стола.

«Участники заседания круглого стола представили промежуточный отчёт о проделанной работе в рамках разрешения возникших проблемных вопросов в сфере экологии на территории Зугрэса. Ранее, в процессе выездного рассмотрения обращения граждан, мы выявили факторы, повлёкшие за собой ухудшение экологической ситуации в городе: эксплуатация полигона ТБО города Зугрэса с нарушениями законодательства в сфере экологии, горение ранее размещённых отходов ГП «Шахтёрская птицефабрика», с задымлением и выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Для определения состояния готовности подзаконных нормативных правовых актов мы обратились в органы исполнительной власти, которые должны были их разработать. На основании полученной информации мы сможем выявить неурегулированные вопросы, затрудняющие практическое применение норм Закона ДНР «Об отходах производства и потребления».

Также договорились о ежемесячных встречах в подобном формате, чтобы контролировать процесс и по необходимости оказывать содействие в решении возникающих проблем», – рассказала Ольга Макеева.