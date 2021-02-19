На базе профильного Комитета состоялся круглый стол

В четверг, 18 февраля, на базе Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству состоялось расширенное заседание в формате круглого стола, посвященное реализации предложений по поводу мероприятий, связанных с объявлением 2021 года Годом русской культуры в Республике.

В заседании приняли участие представители Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре – депутат Владимир Андриенко, Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений – депутат Александр Мальков, а также представители Министерства культуры Донецкой Народной Республики и Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.

Председатель Комитета Елена Шишкина поделилась итогами круглого стола.

«Данное заседание Комитета прошло во исполнение Указа Главы Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилина «Об объявлении 2021 года Годом русской культуры» и Распоряжения Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики В.А. Бидёвки.

В ходе указанного мероприятия депутаты Народного Совета и представители министерств рассмотрели проблемы правоприменения в уголовном и административном законодательстве в сфере культуры. В частности, была поднята тема уничтожения или повреждения объектов культурного наследия Донецкой Народной Республики, включенных в Единый государственный реестр таких объектов, а также выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, культурных ценностей. Данный вопрос регламентирован статьёй 285 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики. Представителем Министерства культуры было отмечено, что с целью учёта объектов культурного наследия на сайте Министерства культуры размещены списки памятников истории и культуры, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, а также памятников архитектуры и градостроительства Донецкой Народной Республики. При этом на заседании Комитета было акцентировано внимание на необходимости разработки законодательства Донецкой Народной Республики в сфере охраны культурного наследия.

По результатам обсуждения принято решение об усовершенствовании действующего законодательства и гармонизации его с законодательством Российской Федерации. В данном направлении Комитет проведет анализ уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства по охране объектов культурного наследия Донецкой Народной Республики в рамках Года русской культуры», – рассказала Елена Шишкина.