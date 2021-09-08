На легендарной «Саур-Могиле» состоялся съезд ветеранов «Защитники России»

Сегодня, 8 сентября, на Мемориальном комплексе на «Саур-Могиле» состоялся съезд ветеранов «Защитники России», посвящённый 78-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

В мероприятии приняли участие Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ от фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий, Андрей Козенко и Александр Карелин, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, депутаты, руководители министерств, участники боевых действий, защищавшие Родину в разные исторические периоды, члены мотоклуба «Ночные волки», жители и гости Республики.

Перед началом съезда участники заложили на территории комплекса Аллею русского леса, высадив более 500 саженцев дуба, привезённых из разных уголков России.

Открывая торжественную часть мероприятия, Денис Пушилин поблагодарил участников съезда за верность Отечеству и передачу традиций русского воинства младшим поколениям.

«Уважаемые ветераны! Дорогие друзья! Благодарю всех собравшихся сегодня тут ветеранов Великой Отечественной войны, участников контртеррористической операции на Северном Кавказе, вооружённых конфликтов в Приднестровье и Южной Осетии, Грузино-абхазской войны, воинов-интернационалистов, исполнявших свой долг в Афганистане, и ополченцев, поднявшихся на защиту Донбасса и всего Русского мира в 2014 году. Вы – живое свидетельство верности Отечеству, преемственности традиций русского воинства.

Сегодня на Донецкой земле собрались русские солдаты разных поколений, объединённые любовью к Родине. Выбор места нашей встречи не случаен. Саур-Могила – священное место для жителей Донецкого края. Господствующая высота Донбасса – высота подвига русского солдата, символ несгибаемой воли русского народа.

Всем известна история битвы за этот курган во время Великой Отечественной войны. В июле 1943 года советские войска прорвали немецкую оборону и заняли плацдарм на западном берегу Миуса. Тогда против советских войск были брошены танковые дивизии СС «Райх» и «Мёртвая голова».

Второй раз Саур-Могилу штурмовали в августе. Уроженец Горловки младший лейтенант Шевченко во главе небольшой группы разведки поднял над ней советский флаг. 17 человек в тылу врага выдержали 12 атак немцев, но продержались до подхода подкрепления.

31 августа Саур-Могила была взята советскими войсками. Этот момент стал переломным в освобождении Донецкого края. Далее 1 сентября были освобождены Седово и Снежное, 2 числа – Новоазовск, Торез и Шахтёрск, далее – Дебальцево, Зугрэс, Енакиево, Горловка, Константиновка, Краматорск, Макеевка и Славянск. 8 сентября был освобождён Донецк. Сегодня этот день мы празднуем как День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Эта победа стала началом освобождения Кубани, а после и Крыма. С неё началось освобождение всей Украины. <…>

История повторилась в 2014 году. На Донбасс снова напали фашисты. За Саур-Могилу снова шли ожесточённые бои. Высота несколько раз переходила из рук в руки, как и в 1943 году. В июле 2014 года против 600 украинских боевиков, у которых было более 60 единиц бронетехники, встали 16 ополченцев из батальона «Восток» под командованием Олега Гришина. Мы знаем его под позывным «Медведь». Здесь он погиб 28 июля 2014 года, здесь и похоронен. Из тяжёлого вооружения у них были один 82-миллиметровый миномёт и спаренная зенитная установка, взятая с военной кафедры Донецкого технического университета.

Как они выстояли? Ради чего сражались? <…>

Они сражались за Россию, за то, чтобы русские могли оставаться русскими, за свой народ, за товарищей, с которыми шли в атаку плечом к плечу, за свои семьи и их мирное будущее.

Передать это наследство следующим поколениям, воспитать преемников их воли к победе, благородства и стойкости – это вопрос нашего выживания как народа», – подчеркнул Денис Пушилин.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и во время освобождения кургана в 2014 году.

К присутствующим также обратился Анатолий Бибилов.

«Дорогие защитники, глубокоуважаемые ветераны! Сегодня здесь собрались участники различных войн – в Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии – для того, чтобы мы все вместе показали, что есть дух, который не сломить, что есть дух, который нас всех объединяет независимо от национальности, независимо от вероисповедания. Что есть дух, который даёт нам силы и который мы никогда не предадим. И это – русский дух.

Русский дух, который нас объединяет. Русский мир, за который мы боремся. И в этом смысле каждый из нас является русским. Именно Россия является гарантом безопасности Южной Осетии и Абхазии. Именно Россия является тем государством, которое приходит и помогает, и созидает, строит социальные объекты, детские сады. <…>

Сил нам, терпения и побед! Донбассу – свободы! Южная Осетия признала ДНР и ЛНР. Уверен, что это необратимый процесс. И уверен, что единение наше будет всегда», – сказал Президент Республики Южная Осетия.

Затем с приветственным словом выступил Денис Мирошниченко.

«Добрый день, дорогие друзья, братья, уважаемые ветераны! Разрешите от жителей братской и родной Луганской Народной Республики поприветствовать вас на общем празднике – Дне освобождения Донбасса. Такие победы, такие даты существуют в нашей истории благодаря самому главному наследию, которое передаётся из поколения в поколение, – единству.

Только когда мы едины, мы достигаем всех тех высот и выполняем все те задачи, которые ставит перед нами Родина.

Очень важно сегодня молодым людям не упустить историческую возможность – это последнее молодое поколение, которое имеет возможность общаться с ветеранами Великой Отечественной войны и знать историю не только из учебников, но и напрямую от наших героев. Ведь именно на молодёжь ставка Запада, чтобы переписать историю. Историю не только нашего Отечества, но и историю семьи. Сегодня уже много раз было сказано о том, что эта война, да и вообще любая война, касается семей. И очень важно, чтобы те традиции и то напутствие, которое идёт из поколения в поколение, продолжалось. <…>

Дорогие друзья, уважаемые ветераны, дорогие братья! Счастья, здоровья, мира нам всем! Я уверен, что то единство, которое сегодня представляет именно Россия, наше единое Отечество, – это наше великое наследие. Ура нашему Отечеству!», – сказал спикер парламента ЛНР.

В рамках съезда также состоялась видеоконференция, инициированная партией «Единая Россия».

С пожеланиями мира и поздравлениями с годовщиной освобождения Донбасса к ветеранам боевых действий и жителям Республики обратился Герой ДНР Андрей Зайцев.

«Я приветствую всех ветеранов боевых действий и всех своих товарищей! Мы чтим подвиг советского народа, уничтожившего фашистов, отстаиваем память – для нас это нерушимое. На Саур-Могиле лежат наши братья. Мы никогда не забудем подвиг тех, кто бился до последнего и погиб за нашу землю, за нашу свободу. Они навсегда останутся примером храбрости и самоотверженности.

Что касается Украины – она летит в пропасть. Это расплата за попытки стереть историю. У нации, которая называет предателей героями, нет будущего.

Поздравляю всех с Днём освобождения Донбасса и хочу пожелать нашей многострадальной земле мира!», – сказал Андрей Зайцев.

Обращаясь к участникам съезда по видеоконференцсвязи из Москвы, Герой России Андрей Красов пожелал Донбассу скорейшего окончания войны.

«Добрый день, дорогие друзья, и дай Бог всем нам самого крепкого здоровья! Я рад возможности поприветствовать ветеранов, потому что со многими я знаком, некоторых вижу впервые, но у меня есть время… Я буду иметь возможность с ними в дальнейшем познакомиться. Мы, ветераны, как никто другой знаем цену мирного неба над головой, которое досталось нам от наших героических предков, наших отцов и дедов. И я желаю, чтобы как можно быстрее в Донбассе прекратились боевые действия, чтобы прекратила литься кровь мирных граждан, прекратились артиллерийские обстрелы», – сказал Андрей Красов.

Герой России, сенатор Российской Федерации Александр Карелин поблагодарил жителей Донбасса за то, что они с оружием в руках борются за сохранение исторической памяти о подвигах русского народа.

«Дорогие ветераны, уважаемые защитники! Я поздравляю вас с этим знаменательным днём. Днём очень сложным, днём очень драматичным. От имени каждого россиянина хочу поблагодарить вас за сохранение традиций гражданского мужества, ратного мастерства, воинского подвига.

Особенно тяжело видеть на этом монументе, который был открыт 19 сентября 1967 года, отметину 2014 года. Тяжело, печально, но это единственно возможный выбор, который был принят. Поэтому благодарю вас за сохранение традиций. Всем мира, терпения, упорства и побед каждый раз!», – пожелал Герой России.

Виктор Водолацкий в своём выступлении подчеркнул, что лучшие патриоты России находятся в Донбассе.

«Доброго здоровья, уважаемые земляки! От имени фракции «Единая Россия», от имени жителей Ростовской области, которых я представляю сегодня в Государственной Думе, приветствую вас в этот солнечный день. <…>

Народ Донбасса – это патриоты России. Лучшие патриоты России сегодня здесь, в Донбассе. И я уверен в том, что в современном мире не может быть фашиствующего режима, который правит в Киеве. Народ очистится от этой грязи и ненависти. И Донбасс, и вся Украина вздохнёт свободно. Наши предки завещали нам жить вместе. Мы рядом – Дон, Миус.

Сегодня мы видели моего друга Андрея Красова, с которым мы помогали Южной Осетии. Здесь вместе с нами и мой друг Дмитрий Саблин, с которым мы помогали гуманитарной помощью Донбассу. Сегодня здесь все, кто желает, чтобы Донбасс быстрей обрёл мир, чтобы Донбасс стал частицей – он и есть, но официально – Русского мира. Я желаю всем нам, всем стоящим здесь и вашим семьям мира, добра, благополучия!», – сказал парламентарий.

Председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай поделился воспоминаниями о событиях 2014 года.

«Дорогие друзья, в конце весны 2014 года мне как-то довелось выступать перед дончанами. Пора была сложная, люди не были уверены, и многие не понимали, что происходит. И меня тогда спрашивали: а Россия будет с нами? Я не был государственным чиновником, я и сейчас таковым не являюсь, и я не имел права говорить от лица государства, но я им говорил, что Россия, русский народ, Донбасс не бросит. И вы знаете, я был прав.

Саур-Могила является символом нашей общей – Донбасса и всей России – пусть небольшой, частичной, но победы. И хочу сказать, что мёртвые, те, кто здесь лежит, своё дело сделали, а мы ещё нет. Донбасс свободен, и Донбасс – уже хотелось бы сказать «полностью», придётся сказать «практически, почти» – в России.

Но есть те территории, которые остались оккупированы нашим врагом, это территории нашей русской окраины, нашей русской Украины, и город Киев – мать городов русских – тоже оккупирован нашим врагом. И этот враг – не какие-то там украинцы или Зеленский, это наш геополитический враг, с которым мы и наши предки сражались в течение многих веков. Поэтому я вам хочу сказать: наше общее с вами дело, наша общая победа ещё впереди.

И я хотел в конце своего краткого выступления сказать спасибо всем дончанам, власти Донецкой Народной Республики, Денису Владимировичу Пушилину персонально за то, что вы наших павших не забыли, помните. Мы тоже это делаем. Мы вместе», – заключил Александр Бородай.

Секретарь Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Андрей Турчак поздравил жителей Донбасса с праздником и подчеркнул, что Россия всегда готова протянуть руку помощи.

«Добрый день, дорогие друзья, уважаемые защитники Донбасса, дорогие наши ветераны! Позвольте мне от себя лично, от лица многомиллионной «Единой России» поздравить всех вас с сегодняшней знаменательной датой, с 78-й годовщиной освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в этом месте, месте силы и месте памяти о беспримерном подвиге советского солдата в годы Великой Отечественной войны, о беспримерном подвиге русских воинов, защищавших и освобождавших эту землю в 2014 году.

Саур-Могила – это особое место, это наш Сталинград, это Невский пятачок, это Прохоровское поле. На этой политой кровью земле уже в 2014 году было остановлено новое нацистское нашествие. Наша позиция неизменна, она не менялась годами – неотъемлемое право Донбасса не мириться с государственным переворотом, с репрессиями против родного для сотен тысяч дончан русского языка, с военной агрессией националистов против мирных жителей.

Ещё раз хочу повторить: Россия всегда была, всегда есть, всегда будет вместе с вами, всегда готова протянуть руку помощи. И наша с вами задача – чтобы память о Великой Отечественной войне и память о тех событиях, которые происходили здесь, на Саур-Могиле, в 2014 году, не была стёрта <…>», – сказал российский политик.

В ходе мероприятия Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды родственникам погибших военнослужащих и героев Донбасса. Также государственные награды получили ветераны и действующие военнослужащие Республики, представители средств массовой информации, освещающие военные события.

По завершении съезда участники мероприятия возложили цветы к блоку памяти с именами воинов, погибших в районе Саур-Могилы при её штурме в 1943 году. Затем собравшиеся прошли торжественным шествием к вершине кургана, где возложили цветы к Вечному огню и могилам бойцов, погибших за независимость Донецкой Народной Республики.

В комментарии пресс-службе Народного Совета спикер парламента ДНР Владимир Бидёвка подчеркнул, что в ходе вооружённого конфликта в Донбассе защитники Республики повторили подвиг своих героических предков и смогли защитить родной край от агрессии.

«День освобождения Донбасса является особенным праздником не только для нашего края, но и для всего нашего Отечества. Очень символично, что в этом году вместе с нами празднование разделили высокие делегации из Российской Федерации, Республики Южная Осетия, Луганской Народной Республики, и это подтверждает единство наших приоритетов и ценностей.

Здесь, на Саур-Могиле, шли кровопролитные бои и во время Великой Отечественной, и во время уже современной войны. И те современные защитники высоты, которые в тяжелейших боях снова отстояли её, показали всему миру преемственность подвига своих предков и несгибаемый донбасский характер.

Сегодня мы с огромным уважением благодарим всех тех, кто защищал и продолжает защищать рубежи нашей Республики от вражеской агрессии, а также отдаём дань заслуженной памяти каждому бойцу, отдавшему свою жизнь за Родину. Мы всегда будем помнить о тех, благодаря кому наш край живёт свободным, передавая историю их побед новым поколениям», − отметил Владимир Бидёвка.