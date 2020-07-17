На законодательном уровне закреплён статус вынужденного переселенца

Сегодня, 17 июля, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О вынужденных переселенцах», разработанный Временной комиссией Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины.

Председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица представил законопроект коллегам, подчеркнув что его принятие позволит установить социальные и правовые гарантии защиты прав и законных интересов вынужденных переселенцев на территории Донецкой Народной Республики в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики и законами Донецкой Народной Республики.

«Основная цель законопроекта – закрепление на законодательном уровне статуса вынужденного переселенца.

В законопроекте раскрывается понятие «вынужденный переселенец», что позволит исключить различное толкование понятия, определяющего круг лиц, пострадавших в результате ведения боевых действий на территории Донецкой Народной Республики.

Законопроект определяется основания и порядок получения статуса вынужденного переселенца. Решением вопроса о признании физического лица вынужденным переселенцем будут заниматься комиссии по делам вынужденных переселенцев при советующих местных администрациях.

Законопроект устанавливает определённые права и обязанности как в отношении лиц, уже получивших статус вынужденного переселенца, так и тех из них, кто получил лишь свидетельство о регистрации ходатайства о признании физического лица вынужденным переселенцем.

Также законопроект обязывает республиканские органы исполнительной власти и местные администрации по определённым вопросам оказывать содействие указанным лицам в рамках своих полномочий», – сообщил депутат.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О вынужденных переселенцах» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу в день, следующих за днём его опубликования на официальном сайте Народного Совета.