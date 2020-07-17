На законодательном уровне закреплён статус вынужденного переселенца

Пленарные заседания

Сегодня, 17 июля, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О вынужденных переселенцах», разработанный Временной комиссией Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины.

Председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица представил законопроект коллегам, подчеркнув что его принятие позволит установить социальные и правовые гарантии защиты прав и законных интересов вынужденных переселенцев на территории Донецкой Народной Республики в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики и законами Донецкой Народной Республики.

«Основная цель законопроекта – закрепление на законодательном уровне статуса вынужденного переселенца.

В законопроекте раскрывается понятие «вынужденный переселенец», что позволит исключить различное толкование понятия, определяющего круг лиц, пострадавших в результате ведения боевых действий на территории Донецкой Народной Республики.

Законопроект определяется основания и порядок получения статуса вынужденного переселенца. Решением вопроса о признании физического лица вынужденным переселенцем будут заниматься комиссии по делам вынужденных переселенцев при советующих местных администрациях.

Законопроект устанавливает определённые права и обязанности как в отношении лиц, уже получивших статус вынужденного переселенца, так и тех из них, кто получил лишь свидетельство о регистрации ходатайства о признании физического лица вынужденным переселенцем.

Также законопроект обязывает республиканские органы исполнительной власти и местные администрации по определённым вопросам оказывать содействие указанным лицам в рамках своих полномочий», – сообщил депутат.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О вынужденных переселенцах» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу в день, следующих за днём его опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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