Наименование республиканского органа исполнительной власти приведено к единообразию

В понедельник, 7 февраля, в ходе первого пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О безопасности и качестве пищевых продуктов» и «О развитии сельского хозяйства».

Законопроект был представлен депутатом Народного Совета Донецкой Народной Республики Романом Удаловым.

«Принятие законопроекта позволит закрепить единое нормативное написание наименования Министерства агропромышленной политики и продовольствия в законах Донецкой Народной Республики «О безопасности и качестве пищевых продуктов» и «О развитии сельского хозяйства». Законопроектом устанавливается, что данное Министерство в указанных нормативных правовых актах будет обозначаться как «республиканский орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере агропромышленной политики и продовольствия», – заявил депутат.

Закон «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О безопасности и качестве пищевых продуктов» и «О развитии сельского хозяйства» был принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.