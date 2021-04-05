«Народная команда» открыла весеннюю серию Республиканских игр «Что? Где? Когда?»

В субботу, 3 апреля, в рамках Года русской культуры в столице Республики состоялось открытие весенней серии Республиканских игр «Что? Где? Когда?». Организаторами мероприятия выступили Народный Совет ДНР, Общественная палата и Центр молодёжной дипломатии «Legatus».

Участие в интеллектуальном состязании приняли три команды, которые отвечали на вопросы о русских писателях, художниках, композиторах, а также обычаях и истории.

Открыла игру «Народная команда», её костяк составили депутаты Народного Совета Роман Лепа, Владислав Русанов, Мирослав Руденко во главе с капитаном Олегом Онопко. В бескомпромиссной борьбе команде удалось обыграть условных телезрителей со счётом 6:4.

Во второй игре команда Общественной палаты во главе с капитаном Александром Кофманом торжествовала со счётом 6:3. Победу в третьей игре со счётом 6:5 одержала команда Молодёжного парламента Донецкой Народной Республики.

В комментарии пресс-службе Народного Совета ведущий игры Владимир Бензик отметил мастерство участников и подвёл итоги первого дня весеннего сезона игр.

«В конце игры знатоки и зрители приняли участие в голосовании, по результатам которого была отмечена уверенная и результативная игра депутата Молодёжного парламента Анны-Нежданны Безруковой, которая едва не взяла супер-блиц и подсказала своей команде несколько правильных версий, а также капитанов команд – Олега Онопко и Александра Кофмана.

В то же время лучшим в этот день стал депутат Народного Совета Роман Лепа, который и получил специальный приз от Центра молодёжной дипломатии “Legatus”», – сообщил он.