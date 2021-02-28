«Народная команда» приняла участие в финале зимних игр Республиканского чемпионата игры «Что? Где? Когда?»

В субботу, 27 февраля, состоялся финал зимней серии игр Республиканского чемпионата игры «Что? Где? Когда?»

Интеллектуальные состязания прошли в Центре молодёжной дипломатии «LEGATUS» при содействии Общественной Палаты Донецкой Народной Республики и Республиканского клуба интеллектуальных игр им. Всеволода Петровского.

В заключительной серии встреч приняли участие команды «3-е сентября» (капитан Михаил Меркулов) и «Половина друзей Оушена» во главе с Дмитрием Максименко. Возглавляемую депутатом ДНР Мирославом Руденко «Народную команду» представляли также депутат Народного Совета ДНР Роман Лепа, председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман и сотрудники Аппарата Народного Совета ДНР.

Команда «3-е сентября» стала победительницей зимней серии игр Республиканского чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». «Народная команда» в нынешнем сезоне показала второй результат.

Участников финала наградили грамотами. Победителям вручили серию книг от Центра молодежной дипломатии «LEGATUS» и Золотую сову.