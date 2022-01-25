Народный Совет и Молодёжный парламент обсудили мероприятия в рамках Года молодёжи

Во вторник, 25 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, на котором обсуждались вопросы реализации Указа Главы Донецкой Народной Республики «Об объявлении 2022 года Годом молодёжи».

В мероприятии приняли участие представители Комитета Молодёжного парламента по экономике и предпринимательству.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Народного Совета по промышленности и торговле Сергей Чучин.

«Мы заслушали предложения членов Комитета Народного Совета по промышленности и торговле относительно трудовой адаптации и занятости молодёжи, формирования у молодого поколения гражданской культуры, а также необходимости поддержки перспективных инициатив.

Участвовавшие в заседании представители Комитета Молодёжного парламента по экономике и предпринимательству, в свою очередь, представили на обсуждение проект «Мой транспорт», который предусматривает создание информационных стендов с расписанием городского транспорта на остановках. Проект направлен на формирование условий для улучшения качества предоставляемых услуг общественного транспорта жителям и гостям города Донецка, а также размещение сопутствующей информации, связанной с инфраструктурой города.

Безусловно перспективный проект был поддержан парламентариями.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы, связанные с внесением изменений в действующие законы Донецкой Народной Республики, относящиеся к сфере ведения Комитета, в частности, в законы Донецкой Народной Республики «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности», «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», а также проекты, находящиеся в работе Молодёжного парламента.

Учитывая, что подобная форма сотрудничества способствует привлечению молодого поколения к участию в социально-экономических преобразованиях, проводимых в Донецкой Народной Республике, Комитет принял решение о дальнейшем привлечении Молодёжного парламента к сотрудничеству в данной сфере», – сказал парламентарий.