Народный Совет назначил Уполномоченного по правам человека в ДНР

Сегодня, 20 декабря, согласно повестке пленарного заседания, Народным Советом Донецкой Народной Республики был рассмотрен проект постановления «О назначении Морозовой Дарьи Васильевны на должность Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике».

Постановление о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в ДНР было подано и утверждено на основании статей 3 и 4 Закона ДНР «Об Уполномоченном по правам человека в Донецкой Народной Республике».

«Представление Главы ДНР кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека в ДНР» зачитал представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.

В свою очередь депутат Народного Совета, председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш озвучил мнение профильного комитета по указанному проекту постановления, согласно которому Комитет поддержал предложенную Главой ДНР кандидатуру на должность Уполномоченного по правам человека в ДНР.

«По результатам рассмотрения Комитет единогласно поддержал кандидатуру Морозовой Дарьи Васильевны на должность Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике.

На основании вышеизложенного прошу поддержать рассматриваемый проект постановления», – зачитал парламентарий.

Далее состоялось тайное голосование по кандидатуре Дарьи Морозовой. Итоги голосования огласила председатель Счётной комиссии Наталья Пшеничная.

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка зачитал текст постановления.

«Назначить Морозову Дарью Васильевну на должность Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике», – процитировал спикер парламента.

После объявления результатов голосования Дарья Морозова принесла присягу Уполномоченного.

«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Донецкой Народной Республики, законодательством Донецкой Народной Республики, справедливостью и голосом совести», – гласит текст присяги.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.