Народный Совет оказал содействие в организации гранд-финала интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

Сегодня, 22 декабря, в Донецке при поддержке Народного Совета ДНР состоялся гранд-финал интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В состав жюри вошёл Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

В мероприятии приняли участие десять команд из Донецка, Горловки, Харцызска и Енакиево, а также из Луганска. В составе команды «Народная» сыграли депутаты Народного Совета и Молодёжного парламента.

Перед началом игры к участникам и болельщикам с приветственным словом обратился Владимир Бидёвка.

«Добрый день дорогие друзья! Очень рад вас видеть в хорошем настроении. Мне бы очень хотелось, чтобы оно таковым оставалось не только до конца игры, но и на весь 2020 год.

Я признаюсь честно: когда к нам обратились с просьбой помочь провести гранд-финал игры «Что? Где? Когда?», то я не ожидал, что будет такое широкое представительство команд – гости из Луганской Народной Республики, команды из нескольких городов ДНР.

Радостно, что эта интеллектуальная игра активно развивается в Республике, и я уверен, что у неё большое будущее. Я желаю вам всем победы, поскольку уверен, что проигравших не будет. Конечно, кто-то ответит на большее количество вопросов, но раз вы все здесь собрались, то все уже победители. С наступающим вас Новым годом и победы вам не только в игре, но и во всех жизненных начинаниях», – сказал спикер парламента.