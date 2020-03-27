Народный Совет определил особенности ведения миссионерской деятельности

Сегодня, 27 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”», разработанный депутатом Народного Совета, заместителем председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Александром Мальковым.

Инициатор законопроекта рассказал коллегам о сути предложенных изменений.

«Проект закона «О внесении изменений в Закон ДНР “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”» разработан для нормативного правового регулирования миссионерской деятельности, которая осуществляется в рамках религиозной деятельности религиозных объединений, организаций и групп в соответствии с их конфессиональными нормами, не противоречащими законодательству Донецкой Народной Республики.

Предложенные изменения урегулируют вопросы, касающиеся того, кто имеет право осуществлять миссионерскую деятельность, где разрешается и где запрещается её вести, а также условия, необходимые для миссионерской деятельности», – сообщил парламентарий.

Поскольку законопроект направлен на совершенствование системы правового регулирования религиозной деятельности, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.