Народный Совет открыл чрезвычайное пленарное заседание

Сегодня, 3 апреля, в Доме Правительства началось чрезвычайное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 84 депутата от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В проект повестки дня включено рассмотрение проектов законов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О нормативных правовых актах”», «О внесении изменений в статью 2 Закона Донецкой Народной Республики “О личном крестьянском хозяйстве”», «О внесении изменения в статью 139 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», «О внесении изменения в статью 9 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», «О внесении изменения в статью 32 Закона Донецкой Народной Республики “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)”», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», «О внесении изменения в статью 73-1 и 81 Закона Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики”».

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, заместитель директора Юридического департамента Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики Михаил Попов, ведущий специалист отдела подготовки законопроектов Управления законопроектной деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Донецкой Народной Республики Николай Цыганок.