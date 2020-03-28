Народный Совет открыл чрезвычайное пленарное заседание

Пленарные заседания

Сегодня, 28 марта, в Доме Правительства началось чрезвычайное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 85 депутатов от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В проект повестки дня включено рассмотрение законопроектов «О внесении изменений в Законы Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики” и “О налоговой системе”» и «О внесении изменений в статью 90 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”».

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, заместитель директора Юридического департамента Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики Михаил Попов.

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