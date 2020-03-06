Народный Совет поддержал инициативу Главы ДНР по внесению изменений в Конституцию: русский язык – единственный государственный язык Республики

Сегодня, 6 марта, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики», внесённый Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

О сути законопроекта рассказал представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.

«В настоящее время согласно статье 10 Конституции Донецкой Народной Республики государственными языками в ДНР являются русский и украинский. Однако применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации за период с 14 мая 2014 года по настоящее время. Кроме того, использование русского языка в ДНР задекларировано рядом нормативных правовых актов. В частности, нормативные правовые акты органов государственной власти принимают и обнародуют на русском языке.

В современных реалиях при установлении статуса государственного языка Донецкой Народной Республики необходимо учитывать интенсивность интеграционных процессов между ДНР и Российской Федерацией. Также стоит отметить, что русский язык имеет статус мирового языка и является одним из шести официальных языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций», – сообщил Алексей Сухинин.

Представитель Главы ДНР в Народном Совете подчеркнул, что статьей 13 Конституции Донецкой Народной Республики гарантируется равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от языка, национальности, происхождения и других обстоятельств, запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам национальной, языковой принадлежности.

«Из этого следует, что исключение украинского языка из числа государственных не нарушает прав граждан Донецкой Народной Республики, в частности на использование украинского языка как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования. В то же время установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей», – резюмировал Алексей Сухинин.

Учитывая, что законопроект направлен на защиту и поддержку русского языка как государственного языка Донецкой Народной Республики, депутаты приняли его в двух чтениях. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.