Народный Совет поддержал Обращение Министерства иностранных дел РЮО к правительствам государств мира в связи со 100-летием геноцида осетин

Пленарные заседания

Сегодня, 26 июня, согласно повестке пленарного заседания, депутаты приняли Постановление «О заявлении Народного Совета Донецкой Народной Республики “О поддержке Обращения Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия к правительствам государств мира в связи со 100-летием геноцида осетин”».

Текст заявления зачитал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«2020 год в Республике Южная Осетия объявлен Годом памяти. Сто лет назад Южная Осетия подверглась агрессии со стороны грузинского государства, образовавшегося на развалинах Российской империи и полностью подконтрольного германским оккупационным силам.

Карательная операция грузинской армии привела к гибели тысяч мирных осетин, более 50 тысяч жителей были вынуждены покинуть Родину, спасая свои жизни.

Агрессия со стороны Грузии продолжилась и в дальнейшем, и лишь в 2008 году, после неудачной грузинской военной кампании и признания РЮО Российской Федерацией, захватнические амбиции Тбилиси были несколько усмирены.

Опираясь на многочисленные доказательства, письменные показания свидетелей и архивные документы, в том числе находящиеся в открытом доступе, и рассмотрев Обращение Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия «К правительствам государств мира в связи со 100-летием геноцида осетин», Народному Совету Донецкой Народной Республики предлагается вынести на рассмотрение признание факта геноцида в отношении осетинского народа со стороны Грузии и принять соответствующее постановление.

Народ Донбасса разделяет скорбь братского осетинского народа по погибшим соотечественникам, жертвам грузинской агрессии. Мы убеждены, что преступления Грузии перед Южной Осетией не имеют срока давности и история вынесет справедливый вердикт. Мы призываем мировое сообщество и международные организации присоединиться к этой инициативе и поддержать законное право осетинского народа на правосудие и возмездие», – процитировал спикер парламента.

Депутаты поддержали постановление. Документ вступает в силу со дня его принятия.

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