Народный Совет поддержал Обращение Министерства иностранных дел РЮО к правительствам государств мира в связи со 100-летием геноцида осетин

Сегодня, 26 июня, согласно повестке пленарного заседания, депутаты приняли Постановление «О заявлении Народного Совета Донецкой Народной Республики “О поддержке Обращения Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия к правительствам государств мира в связи со 100-летием геноцида осетин”».

Текст заявления зачитал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«2020 год в Республике Южная Осетия объявлен Годом памяти. Сто лет назад Южная Осетия подверглась агрессии со стороны грузинского государства, образовавшегося на развалинах Российской империи и полностью подконтрольного германским оккупационным силам.

Карательная операция грузинской армии привела к гибели тысяч мирных осетин, более 50 тысяч жителей были вынуждены покинуть Родину, спасая свои жизни.

Агрессия со стороны Грузии продолжилась и в дальнейшем, и лишь в 2008 году, после неудачной грузинской военной кампании и признания РЮО Российской Федерацией, захватнические амбиции Тбилиси были несколько усмирены.

Опираясь на многочисленные доказательства, письменные показания свидетелей и архивные документы, в том числе находящиеся в открытом доступе, и рассмотрев Обращение Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия «К правительствам государств мира в связи со 100-летием геноцида осетин», Народному Совету Донецкой Народной Республики предлагается вынести на рассмотрение признание факта геноцида в отношении осетинского народа со стороны Грузии и принять соответствующее постановление.

Народ Донбасса разделяет скорбь братского осетинского народа по погибшим соотечественникам, жертвам грузинской агрессии. Мы убеждены, что преступления Грузии перед Южной Осетией не имеют срока давности и история вынесет справедливый вердикт. Мы призываем мировое сообщество и международные организации присоединиться к этой инициативе и поддержать законное право осетинского народа на правосудие и возмездие», – процитировал спикер парламента.

Депутаты поддержали постановление. Документ вступает в силу со дня его принятия.