Народный Совет поддержал законодательную инициативу Верховного Суда по ранжированию квалификационных классов судей

Сегодня, 21 февраля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 25 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей”», разработанный Верховным Судом ДНР.

О сути законопроекта рассказала главный специалист сектора международного сотрудничества и протокола Судебного департамента при Верховном Суде Ольга Тарасенко.

«Законопроект разработан в рамках развития судебной системы Донецкой Народной Республики. А именно законопроект устанавливает возможность присваивать судьям Верховного Суда не только высший и первый квалификационный класс, но также второй и третий.

Также из действующего Закона ДНР «О статусе судей» была исключена возможность присвоения председателю, заместителю председателя, а также судьям Апелляционного суда второго квалификационного класса», – сообщила она.

Учитывая, что законопроект направлен на совершенствование законодательства, регулирующего деятельность судей, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 25 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.