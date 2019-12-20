Народный Совет принял постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов Оксаны Бабенко, Германа Кадырова и Сергея Цыплакова

Сегодня, 20 декабря, Народным Советом Донецкой Народной Республики были приняты постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов от фракции «Донецкая Республика» Бабенко Оксаны Александровны и Кадырова Германа Рустемовича, а также депутата от фракции «Свободный Донбасс» Цыплакова Сергея Геннадьевича.

Соответствующие постановления вступают в силу со дня их принятия.