Народный Совет принял постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов Оксаны Бабенко, Германа Кадырова и Сергея Цыплакова

Пленарные заседания

Сегодня, 20 декабря, Народным Советом Донецкой Народной Республики были приняты постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов от фракции «Донецкая Республика» Бабенко Оксаны Александровны и Кадырова Германа Рустемовича, а также депутата от фракции «Свободный Донбасс» Цыплакова Сергея Геннадьевича.

Соответствующие постановления вступают в силу со дня их принятия.

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