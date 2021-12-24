Народный Совет принял повестку весенней сессии 2022 года

В пятницу, 24 декабря, в ходе заключительного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва депутаты приняли проект повестки весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В повестку вошли более 40 законопроектов, в числе которых проекты законов «Об инвестиционной деятельности», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике», «О зерне», «О коммерческой тайне», Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и другие.