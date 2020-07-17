Народный Совет принял Семейный кодекс
Сегодня, 17 июля, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект Семейного кодекса Донецкой Народной Республики, разработанный Верховным Судом ДНР.
Представил законопроект главный специалист отдела подготовки законопроектов Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Аппарата Верховного Суда Николай Цыганок.
«Упорядочение семейных отношений, забота об укреплении семьи как важнейшей ячейки общества в условиях демократического правового государства, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их соблюдение и защита – обязанность государства, составляют одну из важнейших задач нашего общества.
Решение возникающих в этой области проблем невозможно без норм семейного права.
Основная цель правового регулирования семейных отношений – укрепление семьи. Данная цель определяется как основная идея проекта, проходящая через все его институты.
Проект регулирует отношения, которые складываются по вопросам семьи, детства, материнства, усыновления и удочерения, установления отцовства, алиментных обязательств, вступления в брак, признания брака недействительным и его расторжения.
Кроме того, проект регулирует всё многообразие имущественных отношений, которые существуют между супругами и бывшими супругами, раскрывает вопросы заключения и расторжения брачных договоров и контрактов, правовые основания для признания их недействительными.
Нормы проекта призваны также обеспечить беспрепятственное осуществление членами семьи своих прав и усилить защиту этих прав, не допускать произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, как это закреплено в Конституции», – сказал докладчик.
Парламентарии поддержали проект кодекса в двух чтениях в целом. Далее Семейный кодекс Донецкой Народной Республики будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу 1 сентября 2020 года.