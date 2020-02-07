Народный Совет принял Водный кодекс Донецкой Народной Республики

Сегодня, 7 февраля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «Водный кодекс Донецкой Народной Республики».

Представил проект кодекса председатель Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Юрий Покинтелица.

«Законопроект разработан для кодификации законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу водных отношений, восполняет пробелы в правовом регулировании данной сферы.

Законопроектом устанавливаются полномочия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере использования и охраны водных объектов, регламентируется порядок и критерии водопользования, а также определяются охранные мероприятия, направленные на сохранение и воспроизводство водных ресурсов», – сказал депутат.

Юрий Покинтелица добавил, что принятие проекта кодекса позволит упорядочить и усовершенствовать систему водного законодательства, определить порядок и условия рационального использования водных ресурсов, их сохранения и воспроизводства, что, в свою очередь, создаст долгосрочную основу для экологической безопасности и социально-экономического развития Республики.

Учитывая, что законопроект направлен на сохранение водных ресурсов Республики, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «Водный кодекс Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу по истечении 60 дней со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.