Народный Совет проведёт очередное пленарное заседание

В пятницу, 18 декабря, состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включено рассмотрение во втором чтении проекта закона «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» (докладчик депутат Андрей Баевский).

Будут рассмотрены законопроекты:

«О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» (докладчик депутат Андрей Баевский);

«О внесении изменений в статью 14 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”» (докладчик депутат Игорь Пашков);

«О бухгалтерском учете» (докладчик депутат Ирина Дианова);

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики”» (докладчик депутат Ольга Кравцова);

О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» (докладчик депутат Марина Жейнова);

«О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики “О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности”» (докладчик министр экономического развития Алексей Половян);

«О внесении изменений в статью 172 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» (докладчик депутат Ольга Грязнова);

«О внесении изменений в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”» (докладчик депутат Александр Ковтырин);

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Елена Шишкина);

«О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики “Об обороте лекарственных средств”» (докладчик депутат Александр Серёженко);

«О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Андрей Баевский);

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О здравоохранении”» (докладчик депутат Александр Серёженко).

Также председатель Общественной палаты Александр Кофман выступит с ежегодным докладом.

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.