Народный Совет проведёт очередное пленарное заседание

В пятницу, 20 декабря 2019 года, состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

Парламентарии рассмотрят проекты постановлений «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва от фракции «Общественное движение «Свободный Донбасс» в Народном Совете Донецкой Народной Республики» Цыплакова Сергея Геннадьевича», «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва от фракции «Общественное движение «Донецкая Республика» в Народном Совете Донецкой Народной Республики» Кадырова Германа Рустемовича» и «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва от фракции «Общественное движение «Донецкая Республика» в Народном Совете Донецкой Народной Республики» Бабенко Оксаны Александровны».

Также парламентарии заслушают отчёт Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам проверки законности отказа в государственной аккредитации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донбасская юридическая академия».

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.