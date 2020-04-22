Народный Совет проведёт очередное пленарное заседание
В пятницу, 24 апреля, состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.
В проект повестки дня включено рассмотрение законопроектов:
- «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Ирина Дианова);
- «Об аквакультуре» (докладчик депутат Наталья Губарева);
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О библиотеках и библиотечном деле”» (докладчик депутат Владислав Русанов);
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов”» (докладчик депутат Юрий Покинтелица);
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» (докладчик депутат Игорь Пашков);
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О нормативных правовых актах”» (докладчик депутат Максим Кныш);
- «О внесении изменений в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики “О донорстве крови и ее компонентов”» (докладчик депутат Виктор Ищенко);
- «О внесении изменений в статью 71 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» (докладчик депутат Марина Жейнова).
Также парламентарии рассмотрят проекты постановлений:
- «О назначении на должность заместителя Председателя Верховного Суда – главы Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Донецкой Народной Республики»;
- «О назначении на должность судьи Верховного Суда Донецкой Народной Республики Таранёвой Валерии Сергеевны»;
- «О внесении изменения в Положение о Молодежном Парламенте Донецкой Народной Республики, утвержденное Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 28 февраля 2019 года № II-94П-НС»;
- «О награждении Почетной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики».
Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.
Начало в 12:00.
Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.