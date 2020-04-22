Народный Совет проведёт очередное пленарное заседание

В пятницу, 24 апреля, состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включено рассмотрение законопроектов:

«О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Ирина Дианова);

«Об аквакультуре» (докладчик депутат Наталья Губарева);

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О библиотеках и библиотечном деле”» (докладчик депутат Владислав Русанов);

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов”» (докладчик депутат Юрий Покинтелица);

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» (докладчик депутат Игорь Пашков);

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О нормативных правовых актах”» (докладчик депутат Максим Кныш);

«О внесении изменений в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики “О донорстве крови и ее компонентов”» (докладчик депутат Виктор Ищенко);

«О внесении изменений в статью 71 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» (докладчик депутат Марина Жейнова).

Также парламентарии рассмотрят проекты постановлений:

«О назначении на должность заместителя Председателя Верховного Суда – главы Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Донецкой Народной Республики»;

«О назначении на должность судьи Верховного Суда Донецкой Народной Республики Таранёвой Валерии Сергеевны»;

«О внесении изменения в Положение о Молодежном Парламенте Донецкой Народной Республики, утвержденное Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 28 февраля 2019 года № II-94П-НС»;

«О награждении Почетной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики».

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.