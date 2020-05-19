Народный Совет проведёт очередное пленарное заседание

Во вторник, 26 мая, состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включено рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”» (докладчик депутат Народного Совета Марина Жейнова).

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.