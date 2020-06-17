Народный Совет проведёт очередное пленарное заседание

В пятницу, 19 июня, состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

Процедуру альтернативного голосования пройдут одноимённые законопроекты «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О противодействии терроризму”», которые будут представлять Виталий Кравец и Андрей Ворошилов.

Также на пленарном заседании депутаты рассмотрят законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и в статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики» (докладчик Алексей Жигулин).

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.