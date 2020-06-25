Народный Совет проведёт очередное пленарное заседание

В пятницу, 26 июня, состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включено рассмотрение законопроектов:

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”» (докладчик депутат Сергей Чучин);

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» (докладчик депутат Марина Жейнова);

«О внесении изменения в статью 18 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе военнослужащих”» (докладчик депутат Андрей Ворошилов);

«О внесении изменений в статьи 19 и 37 Закона Донецкой Народной Республики “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”» (докладчик депутат Андрей Баевский);

«О внесении изменений в статью 13 Закона Донецкой Народной Республики “О дорожном движении”» (докладчик депутат Александр Быкадоров);

«О запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих изделий, электронных систем доставки никотина» (докладчик Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка);

«О внесении изменения в статью 2 Закона Донецкой Народной Республики “Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов”» (докладчик заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева).

Также парламентарии рассмотрят проекты постановлений:

«Об утверждении повестки дня осенней сессии 2020 года Народного Совета Донецкой Народной Республики второго созыва»»;

«О награждении Почетной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики Государственной организации высшего профессионального образования “Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского”».

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 13:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 12:00 до 12:40.