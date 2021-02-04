Народный Совет проведёт первое пленарное заседание весенней сессии 2021 года

В пятницу, 5 февраля, состоится первое пленарное заседание весенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

На первом пленарном заседании будут рассмотрены законопроекты:

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”» (докладчик депутат Елена Стяжкина);

«О внесении изменений в статьи 43 и 105 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”» (докладчик Наталья Волкова);

«О внесении изменений в статью 24 Закона Донецкой Народной Республики «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики» и в статью 54 Закона Донецкой Народной Республики “Об обороте лекарственных средств”» (докладчик Александр Серёженко);

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об электронной подписи”» (докладчик Владислав Бердичевский).

Также на пленарном заседании будут заслушаны отчёты о проделанной работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины, Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий и Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

Кроме того, с ежегодным отчётом выступит председатель Молодежного Парламента Владислав Погорелый.

Начало в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.