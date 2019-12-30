Народный Совет проведёт внеочередное пленарное заседание

В понедельник, 30 декабря 2019 года, состоится внеочередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

Распоряжение «О созыве внеочередного пленарного заседания Народного Совета Донецкой Народной Республики» подписано 28 декабря 2019 года Председателем Народного Совета Владимиром Бидёвкой.

В проект повестки дня включено рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики”».

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 16:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 15:00 до 15:40.