Народный Совет проведёт внеочередное пленарное заседание
Во вторник, 14 января 2020 года, состоится внеочередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.
Распоряжение «О созыве внеочередного пленарного заседания Народного Совета Донецкой Народной Республики» подписано 9 января 2020 года Председателем Народного Совета Владимиром Бидёвкой.
В проект повестки дня включено рассмотрение альтернативных законопроектов, регламентирующих вопросы государственной гражданской службы, «О государственной гражданской службе Донецкой Народной Республики» и «О государственной гражданской службе», а также проекты законов «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики», «О Судебном департаменте при Верховном Суде Донецкой Народной Республики», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”» и «О внесении изменения в статью 122 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».
Также парламентарии рассмотрят проект постановления «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики от фракции «Общественное движение «Донецкая Республика» в Народном Совете Донецкой Народной Республики второго созыва» Бондарчука Анатолия Владимировича».
Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.
Начало в 12:00.
Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.