Народный Совет проведёт внеочередное пленарное заседание

В пятницу, 17 июля, состоится внеочередное пленарное заседание Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

Распоряжение «О созыве внеочередного пленарного заседания Народного Совета Донецкой Народной Республики» подписано 17 июля 2020 года Председателем Народного Совета Владимиром Бидёвкой.

Парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект «Об опеке и попечительстве» (докладчик депутат Юлия Крюкова).

Также в повестку дня пленарного заседания внесены законопроекты:

«Семейный кодекс Донецкой Народной Республики» (докладчик главный специалист отдела подготовки законопроектов Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Аппарата Верховного Суда Николай Цыганок);

«О вынужденных переселенцах» (докладчик депутат Юрий Покинтелица);

«О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики “О железнодорожном транспорте” и “О трансграничных концернах”» (докладчик депутат Александр Бондаренко);

«О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”» (докладчик Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка).

Также парламентарии заслушают отчёт Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

Кроме того, депутаты рассмотрят проекты постановлений:

«О продлении срока полномочий Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий»;

«О продлении срока полномочий Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности рынков, а также предприятий и учреждений – нерезидентов, на которых введены временные государственные администрации»;

«О продлении срока полномочий Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины»;

«О продлении срока полномочий Временной Комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти».

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 18:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 17:00 до 17:40.