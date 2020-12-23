Народный Совет проведёт заключительное пленарное заседание в 2020 году [ОБНОВЛЕНО]

В понедельник, 28 декабря, состоится заключительное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва 2020 года.

В проект повестки дня включено рассмотрение законопроектов «О внесении изменения в статью 13 Закона Донецкой Народной Республики “О музеях и музейном деле”» (докладчик депутат Наталья Волкова) и «О внесении изменения в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики “О вынужденных переселенцах”» (докладчик депутат Юлия Крюкова).

Также парламентарии рассмотрят проект постановления «Об утверждении повестки дня весенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики второго созыва».

В завершении пленарного заседания депутаты заслушают ежегодный отчёт о деятельности Молодёжного парламента.

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.