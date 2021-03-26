Народный Совет установил признаки религиозных объединений в ДНР

Сегодня, 26 марта, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”», разработанный Комитетом Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Представил законопроект заместитель председателя Комитета Александр Мальков. В своём докладе парламентарий подчеркнул, что проект закона направлен на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

«Так, статья 6 Закона ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» излагается в новой редакции.

Прежде всего, законопроект конкретизирует цель создания религиозных объединений. Предлагается установить, что их образуют в целях совместного исповедания и распространения веры.

Кроме того, конкретизируются признаки, которые должны соответствовать цели создания религиозных объединений:

– вероисповедание;

– совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;

– обучение религии и религиозное воспитание своих участников и (или) членов», – пояснил Александр Мальков.

Парламентарии проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.