Народный Совет внёс изменения в нормы, регулирующие банковские операции по обслуживанию счетов бюджетов бюджетной системы

Сегодня, 14 февраля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 85 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», разработанный депутатом Народного Совета Игорем Пашковым.

Инициатор законопроекта рассказал коллегам о сути предложенных изменений.

«Проект закона дополняет перечень банковских операций по обслуживанию счетов бюджетов бюджетной системы, которые Центральный республиканский банк осуществляет на платной основе следующими операциями:

операции, связанные с выплатой денежного довольствия и денежного содержания, а именно денежного вознаграждения, заработной платы работникам органов государственной власти, органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные должности ДНР, государственных служащих и других категорий работников;

операции, связанные с социальными выплатами населению республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере трудовых отношений и социальной защиты населения;

операции по выплате стипендий.

Кроме того, в случае отсутствия учреждений Центрального республиканского банка на какой-либо территории или невозможности выполнения ими функций по открытию и ведению счетов бюджетов бюджетной системы кредитные организации ДНР будут выполнять эти функции безвозмездно по соглашению с Республиканским казначейством», – сообщил депутат.

Учитывая, что законопроект снизит дополнительную финансовую нагрузку на бюджетные учреждения, органы государственной власти и органы местного самоуправления, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в статью 85 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.