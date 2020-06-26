Народный Совет внёс изменения в порядок регулирования применения кассового метода субъектами хозяйствования

Сегодня, 26 июня, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», разработанный депутатом Народного Совета, председателем Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Мариной Жейновой.

Инициатор законопроекта обосновала актуальность, отметив, что его принятие устранит юридическую коллизию в сфере применения субъектами хозяйствования государственной формы собственности кассового метода при осуществлении деятельности, а также усовершенствует правовые нормы, регламентирующие состав валовых доходов субъектов хозяйствования.

«Проект закона признаёт утратившими силу императивные нормы, обязывающие вести учёт валовых доходов и валовых расходов предприятия государственной формы собственности по кассовому методу, что позволит им применять данный метод по их выбору.

Предлагаемые изменения детализируют признание валовых доходов, в том числе дату признания доходов по операциям, осуществлённым на безоплатной основе. Это повлечёт упрощение ведения налогового учёта налогоплательщиками.

Проект закона регулирует порядок определения доходов и расходов при кассовом методе, устанавливает момент и условия включения в состав валового дохода субъекта хозяйствования дохода от реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Кроме того, проект закона закрепляет особенности, с учётом которых расходы налогоплательщика вносятся в составе валовых расходов, а также регламентирует, что валовыми расходами налогоплательщика признаются затраты только после их фактической оплаты», – сообщила парламентарий.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования на официальном сайте Народного Совета.