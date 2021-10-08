Народный Совет внёс изменения в закон об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне (видео)

Сегодня, 8 октября, в рамках повестки дня очередного пленарного заседания депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Проект закона направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества, обеспечение правовой защиты исторической правды, значения подвига народа при защите Отечества. Законопроект разработал и представил депутатам Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«6 мая 2016 года Народным Советом был принят Закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Его принятие было обусловлено не только существующей традицией жителей нашей Республики хранить и беречь память о защитниках Родины, о тех, кто отдал свои жизни в борьбе за её свободу, но и стремлением позаботиться об участниках, ветеранах и жертвах войны, что является историческим долгом общества и государства, учитывая народный, освободительный характер Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что в широком смысле принятие законопроекта направлено на поддержание всеобщего мира и согласия, а также на недопущение проявлений нацизма в любой форме», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка отметил, что в последнее время в некоторых средствах массовой информации регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, которые отождествляют цели, решения и действия руководства, командования и военнослужащих СССР во время Великой Отечественной войны с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии.

«Наша единогласная позиция заключается в том, что смешивание или отождествление действий защитников Родины и солдат-освободителей с действиями оккупантов и лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, является абсолютно недопустимым. Считаю, что рассмотрение вопроса о запрете совершения таких действий на законодательном уровне является актуальным и справедливым», – сказал Владимир Бидёвка.

Закон был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.