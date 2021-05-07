Наш долг – по крупицам хранить память о великом подвиге: Оксана Сигидина

В четверг, 6 мая, депутат Народного Совета Оксана Сигидина приняла участие в митинге, посвященном 76-й годовщине Великой Победы.

Мероприятие состоялось в Кировском районе Макеевки. Вместе с парламентарием в нем приняли участие глава администрации Кировского района Валентина Харлашка, председатель Совета ветеранов района Вениамин Токмаков.

Митинг начался с минуты молчания.

После выступлений прозвучали песни фронтовых лет. Затем маршем прошел Бессмертный полк в составе учащихся городской школы № 108. Они с гордостью пронесли портреты своих дедов и прадедов – участников войны.

В завершение состоялось возложение цветов.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Оксана Сигидина отметила:

«Девятое мая – главная, святая дата в жизни каждого из нас. Это день безмерной радости и гордости нашего народа за подвиг славного поколения настоящих героев, которые не жалея жизни, защитили свое Отечество и освободили от фашизма Европу. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.

У нас нет права допустить фальсификации исторических событий Великой Отечественной войны. Воспоминания наших ветеранов – бесценные крупицы «окопной правды», где каждое слово – лучший воспитатель подрастающего поколения. Сегодня наш долг хранить память об этом великом подвиге, чтить его как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа!»