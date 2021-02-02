«Наша задача − сохранить память о легендарном комбате»: парламентарии почтили память Героя ДНР Арсена Павлова

Во вторник, 2 февраля, депутаты Народного Совета почтили память Героя Донецкой Народной Республики, командира батальона «Спарта» Арсена Павлова и возложили цветы к месту его захоронения на Аллее Героев столичного кладбища «Донецкое море».

В мероприятии приняли участие депутаты Тамер Абду, Ринат Билялов, Светлана Куманова и Максим Паршин.

«Сегодня могло бы исполниться 38 лет настоящему русскому воину, непримиримому борцу за справедливость и защитнику Русского мира Арсену Павлову, известному под позывным «Моторола».

Ещё весной 2014 года он приехал в Донбасс, собрал одно из самых боеспособных подразделений в ДНР и следующие два года участвовал со своими бойцами в самых крупных операциях по защите Республики, прошёл все «горячие точки» этой войны. Его батальон воевал под Славянском, под Иловайском, в Донецком аэропорту и под Дебальцево. И везде Арсен Павлов проявил себя как талантливый командир и храбрый воин.

Его мужество и отвага вселяли надежду в души защитников Республики и страдающих от украинской агрессии мирных жителей. И наши противники так и не смогли победить его в честном бою − жизнь «Моторолы» оборвал подлый теракт.

Наша задача сегодня − сохранить память о легендарном комбате, который сражался за светлое будущее для жителей Республики. И смерть его не должна быть напрасной. При жизни Арсен Павлов был примером для наших защитников, теперь же мы должны хранить память о его подвигах, передавать её своим детям и внукам и воспитывать в этих традициях подрастающее поколение», − отметил в комментарии пресс-службе Народного Совета депутат Ринат Билялов.

Напомним, Арсен Павлов родился в 1983 году, в республике Коми. В Донбасс приехал добровольцем в 2014 году. «Моторола» проявил себя в ходе боёв под Славянском, участвовал в обороне Иловайска, Дебальцево и штурме донецкого аэропорта. Награждён Георгиевским крестом ДНР и другими государственными наградами. Первый командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» погиб 16 октября 2016 года, в Донецке, в результате теракта.