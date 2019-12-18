Наталья Чекарева организовала ряд экскурсий для школьников из Дебальцево

В среду, 18 декабря, депутат Народного Совета Наталья Чекарева в рамках программы «Дети Республики» организовала экскурсию в Донецкий республиканский художественный музей и Донецкую республиканскую универсальную научную библиотеку имени Н. К. Крупской для учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 2 города Дебальцево».

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий отметила важность приобщения детей к искусству и таким полезным увлечениям, как чтение.

«Сегодня мы с ребятами из Дебальцево посетили несколько учреждений культуры столицы Республики. Участие в поездке приняли дети, которые ранее стали победителями и призёрами различных городских и школьных конкурсов. Очень важно, что ребята сами захотели посетить музей и библиотеку. И сегодня их желание исполнилось», – рассказала Наталья Чекарева.

Напомним, социальная программа «Дети Республики» стартовала в ноябре 2015 года по инициативе депутатов Народного Совета ДНР с целью улучшения психоэмоционального состояния детей, пострадавших от военной агрессии ВСУ и оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Со временем к участию в программе присоединились министерства и ведомства, предприятия, общественные организации, театральные коллективы, а также частные предприниматели.