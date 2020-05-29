Наталья Чекарева передала гуманитарную помощь жителям Новоазовского района

В среду, 27 мая, депутат Народного Совета ДНР Наталья Чекарева и глава администрации Новоазовского района Олег Моргун в рамках работы Общественного штаба по прифронтовыми районам и оперативного штаба «Здоровое движение» общественного движения «Донецкая Республика» доставили антисептические средства, медицинские маски, средства медицинского назначения и личной гигиены жителям прифронтовых сёл Новоазовского района.

Парламентарий поделилась с пресс-службой Народного Совета подробностями поездки.

«Сегодня мы привезли 90 литров антисептических средств, 800 медицинских масок и другие средства медицинского назначения и личной гигиены нуждающимся жителям сёл Приморского, Саханки, Красноармейского и Безыменного. Также мы передали продуктовые наборы пожилым людям старше 65 лет, проживающим в Саханке и Ленинском. Ветераны Великой Отечественной войны, которые живут в этих населённых пунктах, также получили наборы бытовой химии.

Кроме того, посетили девочку, получившую ранение при обстреле Саханки ВФУ 7 мая этого года. В преддверии Дня защиты детей поздравили её с праздником и вручили гостинцы», – сообщила Наталья Чекарева.