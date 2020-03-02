Наталья Чекарева посодействовала в организации экскурсии в художественный музей для детей из Дебальцево

В воскресенье, 1 марта, в рамках проекта «Дети Республики» по инициативе депутата Народного Совета ДНР Натальи Чекаревой в Донецком художественном музее состоялась познавательная и развлекательная программа для детей военнослужащих, проживающих в городе Дебальцево.

Наталья Чекарева уточнила, что в ходе визита кроме экскурсии дети смогли поработать за мольбертами и ознакомиться с техникой выполнения художественной росписи гжель.

«Художественный музей – сокровищница интересного и познавательного, это надёжный хранитель памяти и наследия прошедших эпох. Здесь дети смогут прикоснуться к истории тех людей, которые жили давным-давно, изучить их быт и традиции.

Проект «Дети Республики» направлен на поддержку детей разных категорий, организацию их досуга», – сказала депутат.