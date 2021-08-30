Наталья Чекарева приняла участие в конференции «Россия – Донбасс: единство приоритетов» в Тельманово

В пятницу, 27 августа, в посёлке городского типа Тельманово состоялась конференция «Россия – Донбасс: единство приоритетов», являющаяся продолжением одноимённого форума, который состоялся в Донецке 15 июля.

В мероприятии приняли участие депутат Народного Совета Наталья Чекарева, глава администрации Тельмановского района Александр Спинул, а также руководители и сотрудники отделов администрации района.

«В список партии «Единая Россия» вошли неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом и делами заслужили уважение и признание», – сказала Наталья Чекарева.

На конференции присутствовали 105 человек.