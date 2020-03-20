Наталья Никонорова об итогах работы Министерства иностранных дел за 2019 год

Сегодня, 20 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра иностранных дел Натальи Никоноровой о деятельности возглавляемого ею ведомства в 2019 году.

«В 2019 году произошло важнейшее для становления международных отношений Республики событие: Министерством иностранных дел был разработан и в марте 2019 года подписан Главой ДНР Указ «Об утверждении Концепции внешней политики Донецкой Народной Республики». Данный документ на законодательном уровне установил приоритеты, цели, задачи и методы реализации внешнеполитического курса Республики, как составной части полноценного суверенного, демократического и правового государства, высшей ценностью которого является человек.

Принятие данного акта позволило официально закрепить основные направления взаимодействия с внешними акторами. Среди них наши ближайшие партнёры: Луганская Народная Республика, Республика Южная Осетия, Республика Абхазия, Российская Федерация», – сообщила Наталья Никонорова.

Также она рассказала о деятельности министерства на международной арене, в частности об открытии представительских центров Республики в других государствах, а также об участии представителей ДНР в международных форумах, торговых выставках и так далее.

«В 2019 году Министерство иностранных дел продолжило работу над расширением географии новых представительских центров. Так, за прошедший год было открыто два новых представительских центра – в Вероне, Италия и Дерденмонде, Бельгия. Напомню, что на данный момент открыты семь представительских центров в странах Европы, при этом мы в скором времени ожидаем открытия ещё нескольких подобных центров в зарубежных государствах.

При содействии Министерства иностранных дел было организовано участие представителей Донецкой Народной Республики в Пятой международной торговой выставке для восстановления Сирии «Re-build Syria – 2019», которое позволило установить ценные для Республики, её экономического развития и внешнеполитического положения контакты и связи.

Также руководство Министерства иностранных дел приняло участие, в том числе и в составе общих делегаций Республики, в крупнейших международных экономических, общественно-политических мероприятиях в Российской Федерации. Среди них – Петербургский международный экономический форум, 5-й Ялтинский международный экономический форум, международная научно-практическая конференция «Экономическая экология и экологическая стратегия», 13-я Ассамблея Русского мира и другие», – поделилась информацией министр.

Отдельно Наталья Никонорова остановилась на роли возглавляемого ею ведомства в Минском процессе.

«В 2019 году Министерство иностранных дел выполняло центральную роль в представлении интересов ДНР в Минском переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, в 2019 году министерство руководило и координировало деятельности всех рабочих групп, аккумулированию поступающей от них информации, а также по информационно-аналитическому сопровождению переговоров на уровне Контактной группы. Кроме того, силами руководства и сотрудников министерства в 2019 году осуществлялось аналитическое, политологическое и правовое сопровождение переговорного процесса в политической его части.

29 декабря 2019 года был осуществлён обмен удерживаемыми лицами. Донецкая и Луганская Народные Республики передали украинской стороне 76 человек, представители Украины в свою очередь – 124 удерживаемых лица. При этом данный обмен будет считаться полностью завершённым только после того, как Украина предоставит все документы, свидетельствующие о полном завершении необходимых для освобождения от уголовного наказания процедур по всем подлежащим обмену лицам.

Также в 2019 году в рамках Контактной группы была согласована формула Штайнмайера.

В рамках работы группы по экономическим вопросам удалось согласовать с украинской стороной и начать реализацию графика по проведению международного аудита КП «Компания “Вода Донбасса”». Данный процесс послужит стабилизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия, разработке прозрачных механизмов его управления и, что самое главное, поспособствует стабильности водоснабжения всего Донбасса по обе стороны линии соприкосновения», – отметила докладчик.

Наталья Никонорова подробно осветила результаты работы Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

«Сейчас мы смело можем говорить о том, что Гуманитарная программа пользуется большим интересом: за три года на горячие линии и сайт Гумпрограммы поступило более 95 тысяч обращений от жителей всего Донбасса.

За указанный период более 63 тысяч жителей Донбасса приняли участие в Гуманитарной программе. В частности, более 4 тысяч граждан таких категорий, как ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, дети с инвалидностью, лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной, работники угольной промышленности, ветераны педагогического труда и спорта получили помощь в виде социальных выплат на общую сумму около 38 млн рублей. Также в рамках Гуманитарной программы действует ОО «Фонд “Единый Донбасс”», который помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. За всё время работы Фонд на паритетной основе помог более 11 тысячам жителей Донбасса на общую сумму порядка 400 млн рублей.

Кроме того, в рамках Гуманитарной программы проводятся совместные культурные, спортивные, научно-образовательные, профессиональные мероприятия. Так, за три года было проведено порядка 2100 мероприятий, в которых приняло участие более 35 тысяч жителей Донбасса.

Кром того, действуют четыре центра социальной помощи и административных услуг на контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения, в которых за три года было оказано около 4 тысяч различных услуг», – добавила руководитель ведомства.

Заканчивая выступление, Наталья Никонорова отметила работу ряда комиссий и комитетов. Так, за всё время работы Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе в единый реестр базы данных было внесено 18 095 записей по таким направлениям, как гражданские лица (погибшие) – 615 записей, гражданские лица (раненые) – 1 140 записей, дети (погибшие) – 83 записи, дети (раненые) – 168 записей, пленные и незаконно удерживаемые лица (гражданские, военные и политические заключенные) – 52 записи. Также ведётся работа по обработке и внесению в единый реестр актов обследований повреждённых в результате боевых действий объектов социальной сферы и жилого фонда городов и районов Республики – на сегодняшний день внесено уже 16 037 записей.

Также Министерство иностранных дел ДНР координирует деятельность Межведомственного комитета по вопросам аккредитации гуманитарных миссий. На данный момент в Республике аккредитована деятельность восьми гуманитарных организаций.