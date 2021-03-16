Наталья Никонорова подвела итоги работы Министерства иностранных дел за 2020 год

Сегодня, 16 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра иностранных дел Натальи Никоноровой о деятельности возглавляемого ею министерства в 2020 году.

В начале своего выступления Наталья Никонорова отметила, что в 2020 году в связи с действием режима повышенной готовности по противодействию распространению коронавирусной инфекции формат деятельности Министерства иностранных дел был скорректирован. Несмотря на это удалось достичь ряда существенных результатов в рамках реализации внешнеполитического вектора Республики.

«Самым главным международным событием 2020 года для Республики стало участие в заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии», на тему «Реализация Минского Комплекса мер 2015 года по урегулированию ситуации на Украине: год после Парижского саммита в “Нормандском формате”». Впервые у нас появилась возможность выступить на ключевой дипломатической площадке мира, благодаря чему мы смогли нарушить абсолютную монополию Киева на освещение событий и рассказать широкой аудитории по всему миру о реальной ситуации в Донбассе и в Минском переговорном процессе.

Особо хочу отметить, что на встрече СБ ООН присутствовали делегации из 17 стран, из которых 2 имеют статус постоянных членов и 7 – сменяющихся, а остальные являются государствами-членами ООН. Мы бесконечно признательны дипломатическому корпусу России и Постоянному Представительству Российской Федерации при ООН, по приглашению которого мы смогли поучаствовать в данном заседании», – рассказала министр.

Отдельно руководитель МИД ДНР остановилась на результатах работы по развитию взаимоотношений с Российской Федерацией и другими дружественными государствами.

«Что касается развития взаимоотношений Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией, то министерство прилагало все возможные усилия для расширения и ускорения интеграционных процессов с Россией. При содействии министерства в 2020 году был проведен ряд мероприятий с участием официальных лиц Российской Федерации, в рамках которых был дан новый импульс укреплению социально-культурных связей между жителями Донбасса и России.

Можно отметить стабильный прогресс во взаимоотношениях Донецкой Народной Республики с главными внешнеполитическими партнёрами – Луганской Народной Республикой, Республикой Южная Осетия, Республикой Абхазия.

До момента введения ограничений Донецкую Народную Республику в феврале-марте 2020 года посетили делегации из Федеративной Республики Германия, Итальянской Республики, Луганской Народной Республики.

Кроме того, при содействии министерства в феврале 2020 года делегация Донецкой Народной Республики посетила с деловым визитом Сирийскую Арабскую Республику, во время которого была проведена встреча с членом Центрального руководства Арабской социалистической партии «Баас» доктором Махди Дахлаллахом.

Кроме того, совместно с Представительскими центрами Донецкой Народной Республики в Италии, Греции, Финляндии, Бельгии в 2020 году было проведено более 20 информационно-гуманитарных акций, культурных и образовательных мероприятий, способствующих распространению правдивой информации о происходящем в Донецкой Народной Республике. Также министерство продолжило работу над расширением своего представительства в зарубежных странах», – отметила министр иностранных дел.

В своём докладе Наталья Никонорова подчеркнула, что в 2020 году министерство продолжило выполнять центральную роль в представлении интересов Донецкой Народной Республики в Минском переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе.

«В 2020 году состоялось 23 заседания Контактной группы и её рабочих групп. С марта 2020 года в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса заседания проходят в формате видеоконференции.

В рамках политической рабочей группы Донецкой и Луганской Народной Республикой совместно было подготовлено и направлено 8 проектов документов. Велась активная работа по согласованию проекта закона об особом статусе Донбасса до принятия парламентом Украины Постановления от 15.07.2020 № 795 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году», противоречащего Минским соглашениям. После принятия данного Постановления переговорный процесс был, по сути, заблокирован Киевом.

Работа гуманитарной подгруппы Контактной группы также была фактически блокирована. На переговорной площадке не удалось добиться прогресса ни по одному из ключевых гуманитарных вопросов», – пояснила министр.

В завершение руководитель МИД ДНР рассказала о работе министерства в сфере оказания помощи жителям Республики, оказавшимся в сложной ситуации из-за действия ограничительных мер на передвижение через границы.

«Министерство иностранных дел активно содействовало в урегулировании срочных вопросов и проблемных ситуаций, возникших у находившихся за рубежом жителей Республики. Так, МИД ДНР во взаимодействии с дипломатическими представительствами дружественных стран на территории зарубежных государств способствовал благополучному возвращению домой почти 200 жителей Республик.

Также осуществлялось активное взаимодействие с Межведомственным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Министерство иностранных дел совместно со Штабом проработало около 400 обращений от граждан по поводу пересечения государственной границы Республики», – сообщила Наталья Никонорова.